Dassault systemes : Retenu par l'espagnol Familia Torres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mercredi que sa plateforme collaborative 3DExperience avait été retenue par le groupe vinicole espagnol Familia Torres.



Le concepteur français de logiciels explique que le groupe familial utilise sa solution en mode 'cloud' afin de transformer ses procédés de développement sur son site principal, situé non loin de Barcelone.



La plateforme permet à l'entreprise de gérer la documentation liée à des centaines de projets chaque année, allant des modifications apportées à l'étiquetage jusqu'à la forme des bouchons, en passant par la création d'emballages promotionnels spéciaux.



Francesc Gomez Montenegro, le directeur opérationnel du groupe, estime que le recours à la plateforme de Dassault Systèmes a permis de réduire la longueur des processus de validation de l'ordre de 50%, sachant que la création d'une nouvelle étiquette pouvait jusqu'ici impliquer 50 références de document différentes et mobiliser une vingtaine de personnes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.