Dassault systemes : Présente sa stratégie et ses perspectives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes organise aujourd'hui son Capital Markets Day 2023 à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France.



Au cours de cette journée consacrée aux investisseurs, la direction générale de Dassault Systèmes présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe pour les cinq prochaines années.



Le Groupe estime être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros.



Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, ajoute : ' La solidité du modèle d'affaires et du bilan de Dassault Systèmes nous permet de tirer parti des opportunités considérables présentes sur nos marchés adressables, et de soutenir une croissance durable, à deux chiffres, de notre chiffre d'affaires. Nous allons continuer à déployer nos efforts pour consolider nos fondamentaux, en augmentant la part du chiffre d'affaires prévisible et en accélérant l'adoption de la 3DEXPERIENCE et du cloud'.



'Forts de notre historique en matière de performance et de qualité d'exécution, nous sommes confiants dans notre capacité à accroître la rentabilité à long terme du Groupe et à atteindre notre objectif de BNPA non-IFRS 2028, dans la fourchette entre 2,20 euros et 2,40 euros. Le taux élevé de conversion en trésorerie, combiné à une stratégie d'allocation du capital disciplinée, nous offre une flexibilité financière confortable pour poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aussi bien de manière organique qu'au travers d'acquisitions. '



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.