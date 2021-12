Dassault systemes : Partenariat mondial avec Atos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et Dassault Systèmes annoncent la signature d'un partenariat mondial proposant la plateforme SaaS 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes dans un environnement souverain pour les industries critiques et sensibles, notamment la défense et la santé.



Cette solution hautement sécurisée, pouvant être déployée dans tous les pays dans le respect des règlementations, 'permet des expériences cloud collaboratives tout en offrant un contrôle total des données, des processus et de la propriété intellectuelle'.



Les deux groupes entendent explorer d'autres opportunités pour étendre leur partenariat, en s'appuyant sur les produits de cybersécurité d'Atos ainsi que son expertise dans le calcul haute performance et le développement de systèmes critiques, associés à 3DEXPERIENCE.



