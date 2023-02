Dassault systemes : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo indique que la croissance du 4ème trimestre ressort à 10% cc, supérieure aux attentes (Consensus : 8.0% cc), avec des licences en hausse de 5%, supérieures aux attentes (Consensus : +3% cc).



' Malgré cette forte croissance, la marge opérationnelle non-IFRS ressort à 34.9%, 60 pb en dessous des attentes et en bas de fourchette de guidance en raison de la poursuite des recrutements à un niveau élevé (+400 personnes en net au T4) et une hausse des commissions des vendeurs en lien avec la bonne activité commerciale ' indique l'analyste.



' Pour 2023, DSY vise une croissance de 8% à 9% à cc, nettement supérieure aux attentes (Consensus : +6.3% cc ; Oddo BHF : 6.8%). Les licences sont attendues plus résilientes que le marché n'anticipait (+2% à +5% vs Css : flat cc) ' rajoute Oddo.



Suite à cette publication, l'analyste ajuste en hausse sa prévision de croissance à cc pour 2023 de 6,8% à 8,8%.



Oddo relève son objectif de cours à 47 E (contre 44 E) et confirme son opinion à Surperformance.





