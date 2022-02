Dassault systemes : Oddo réduit sa cible, mais reste positif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réduisant son objectif de cours de 55 à 49 euros sur Dassault Systèmes du fait de la hausse du WACC (coût moyen pondéré du capital) et de la baisse des multiples des comparables, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance'.



'La bonne publication trimestrielle, les guidances solides pour 2022 et le discours du management lors de ce roadshow sont autant d'éléments rassurants concernant les perspectives de croissance rentable du groupe à court et moyen terme', juge l'analyste.



Selon lui, Dassault Systèmes 'confirme son statut d'acteur best in class, bien géré et gagnant des parts de marché'. Pour 2022, Oddo relève légèrement sa prévision de croissance organique à 9,7%, entrainant une hausse de 3% de son attente de BPA.



