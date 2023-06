Dassault systemes : Oddo BHF reste positif après le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 49 euros sur Dassault Systèmes, revenant sur une courte journée investisseurs (CMD) organisée vendredi dernier par l'éditeur de logiciels d'entreprise.



'Le format de ce CMD a pu surprendre, voire frustrer, certains mais il convient de rappeler que les grands axes stratégiques avaient été détaillés il y a un an', note l'analyste qui pointe des 'objectifs toujours très solides en organique' et de 'fortes ambitions M&A confirmées'.



'Le retour à la croissance en Chine au deuxième trimestre (confirmé lors du CMD) et les bonnes perspectives de croissance à moyen terme, permettent de relativiser la valorisation actuelle, qui reflète même un léger discount sur les pairs', juge-t-il.



