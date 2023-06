Dassault systemes : Oddo BHF rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours rehaussé de 47 à 49 euros, tout en maintenant ses prévisions inchangées pour l'éditeur de logiciels, en amont d'une journée investisseurs (CMD) prévue le 9 juin.



'Malgré le rebond récent, le titre affiche toujours du retard en termes de performance sur un an par rapport aux principaux acteurs du software en Europe et par rapport à ses principaux pairs du PLM', souligne l'analyste.



Oddo BHF pense que 'le rattrapage devrait se poursuivre, grâce à l'annonce de ces nouveaux objectifs et à la réaccélération de la croissance à partir du deuxième trimestre 2023, portée notamment par la recovery en Chine'.



