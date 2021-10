Dassault systemes : Objectifs annuels révisés en hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce réviser à la hausse ses objectifs annuels 2021 non-IFRS, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires de 10%-11%, soit 4,80-4,83 milliards d'euros, et une croissance publiée du BNPA de 25-27% à 0,94-0,95 euro.



Au troisième trimestre 2021, l'éditeur de logiciels a vu son BNPA dilué non-IFRS progresser de 40% pour atteindre 0,22 euro, à taux de change constants, avec une marge opérationnelle non-IFRS améliorée de 560 points de base pour s'établir à 33,8%.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 1,16 milliard d'euros, tiré par une croissance de 24% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels. Le CA logiciel récurrent non-IFRS s'est accru de 8% pour représenter 80,1% du CA logiciel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.