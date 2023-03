Dassault systemes : Nouvelle offre d'actionnariat salarié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une nouvelle offre d'actionnariat salarié qui sera proposée à environ 99 % des collaborateurs Dassault Systèmes dans le monde.



Elle se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés portant sur un maximum de 7 millions d'actions Dassault Systèmes, prévue pour le 15 juin 2023.



Ce programme vise à associer plus étroitement les collaborateurs au développement de Dassault Systèmes et leur permettre de bénéficier de la valeur qu'ils contribuent à créer au quotidien.



Bernard Charlès, Président-Directeur général de Dassault Systèmes, déclare : ' La croissance de Dassault Systèmes se fonde sur une raison d'être partagée, 'harmoniser produit, nature et vie'. Notre entreprise pense son développement de façon inclusive et sur le long terme - croissance de l'entreprise et progrès individuel de chacun. '



