Dassault systemes : McPhy déploie la plateforme 3DExperience

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi que McPhy avait déployé sa plateforme collaborative '3DExperience', notamment en vue du lancement de la 'gigafactory' de Belfort, dont la mise en service est prévue en 2024.



McPhy, un client de longue date de Dassault Systèmes, dont il utilisait déjà le logiciel de CAO 'SolidWorks', a ainsi migré ses solutions et ses données vers la plateforme 'cloud' de l'éditeur français.



Le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène explique ainsi vouloir optimiser les performances de ses matériels et de ses process en matière de développement, d'ingénierie et de fabrication.



La plateforme, déployée avec l'aide du groupe de conseil en technologie Visiativ, doit notamment lui permettre de structurer ses équipes et ses activités en France, en Allemagne et en Italie.



Son projet de 'gigafactory' est destiné à la production de masse d'électrolyseurs de grande taille pour l'utilisation de l'hydrogène vert dans des chantiers de décarbonation de l'industrie et de la mobilité lourde.



