Dassault systemes : Jefferies conserve son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Sous-performance avec un objectif de 33 E sur le titre Dassault Systemes



' Un appel d'expert avec un important revendeur de Solidworks a mis en évidence les pressions du 4T22 et les changements de prix majeurs à venir ', explique l'analyste pour qui les implications pour les prévisions sont ' difficiles à lire, mais le risque de volatilité trimestrielle semble s'accroître '.



' Après des années fastes en 2021/2022 (+13-15%), notre analyste s'attend à une croissance plus lente en 2023 (c10%). Depuis le début du trimestre, il a indiqué que la tendance est actuellement en deçà des attentes, avec une certaine prudence de la part des clients due à la macroéconomie. Le mois de mars pour le 1er trimestre, est toujours le plus important et il est donc encore temps de rattraper le retard ' indique Jefferies.



