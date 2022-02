Dassault systemes : Invest Securities réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son opinion 'neutre' adoptée en juillet 2021 sur Dassault Systèmes, Invest Securities réduit son objectif de cours de 48 à 40 euros, et juge 'difficile d'adopter une opinion plus positive' malgré un recul de 21% du titre depuis le début d'année.



Le bureau d'études reconnait que 'les fondamentaux demeurent excellents, comme le démontrent les résultats du quatrième trimestre 2021 et les guidances 2022', et que le groupe pourrait réaliser dès 2022 une acquisition structurante et relutive.



Invest Securities considère néanmoins que le titre Dassault Systèmes, 'comme l'ensemble des valeurs de croissance à multiples élevés, pourrait être amené à sous-performer durant toute la phase de hausse des taux'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.