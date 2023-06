Dassault systemes : Invest Securities dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son conseil sur le titre Dassault Systèmes passant de 'achat' à 'neutre', tout en relevant légèrement sa cible, de 38 à 40 euros.



Le bureau d'analyse met en avant 'la trajectoire impressionnante mais sans surprise' de la société.



'Alors que nous avions profité du recul excessif du titre post résultats T1 23 pour repasser à l'ACHAT, le rebond depuis (+15%) a effacé tout potentiel, quand bien même nous ajustons ce jour notre objectif de cours' indique le broker.



Invest estime que le CMD (journée des investisseurs) de vendredi 'n'a pas apporté d'inflexion majeure sur la trajectoire moyen-terme/long-terme' d'autant que l'analyste n'intègre pas le M&A qui contribuera pour 15% à 30% à la croissance du BNA sur 2023-28.



'Pour cette raison, quand bien même nous apprécions toujours autant la société et ses perspectives, nous dégradons ce jour notre opinion dans l'espoir de retrouver un point d'entrée plus favorable', conclut l'analyste.



