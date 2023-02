Dassault systemes : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours porté de 35 à 38 euros, jugeant que les résultats du quatrième trimestre 2022 et les guidances 2023 peuvent simplement être qualifiés de rassurants.



Selon lui, 'l'absence d'inflexion de la stratégie Cloud/abonnement et l'effort de transparence ôtent un facteur d'incertitude à court terme, même si on peut s'interroger sur le maintien de cette position à moyen terme au regard de l'évolution du marché et de ses concurrents'.



'Après deux exercices 2021-22 particulièrement solides sur le plan financier, 2023 devrait traduire une quasi-stagnation des résultats, sauf acquisition structurante permise par le deleveraging', prévient l'analyste.



