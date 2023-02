Dassault systemes : Hausse de 19% du BNPA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie pour 2022, une croissance de 19% de son BNPA non-IFRS à 1,13 euro, avec une marge opérationnelle non-IFRS en retrait de 0,9 point à 33,4%, mais un chiffre d'affaires de près de 5,67 milliards d'euros, en hausse de 9% hors effets de changes.



L'éditeur de logiciels d'entreprise ajoute avoir engrangé un flux de trésorerie opérationnelle de 1,53 milliard d'euros sur l'année écoulée, le mettant 'sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs de désendettement annoncés en avance sur le calendrier'.



Pour 2023, il vise -toujours en non-IFRS- un BNPA entre 1,18 et 1,20 euro, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8 à 9%. Le groupe se dit aussi 'en bonne position pour atteindre ses objectifs financiers de long terme bien plus tôt que prévu'.



