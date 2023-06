Dassault systemes : Contrat avec le sidérurgiste indien JSL

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que Jindal Stainless Limited (JSL), premier producteur d'acier inoxydable en Inde, va déployer ses solutions pour renforcer ses processus de planification, d'ordonnancement et d'exécution de la production.



JSL va ainsi déployer l'industry solution experience 'Operations Planning and Scheduling Excellence' basée sur la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes, ainsi que deux applications Delmia, pour optimiser ces processus dans un environnement virtuel.



Il pourra ainsi réduire ses coûts et améliorer son efficacité dans l'optique de réaliser des bénéfices significatifs, qu'il s'agisse de raccourcir d'environ 15% les délais d'exécution ou de réduire le stock de travaux en cours d'environ 10%.



