Dassault systemes : Choisi par l'espagnol QEV Technologies

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi que l'espagnol QEV Technologies avait choisi sa plateforme 3DExperience pour accompagner la transformation numérique de ses activités de conception.



QEV, qui s'est spécialisé dans les motopropulseurs, utilisera la plateforme logicielle du groupe français en mode 'cloud' afin d'accélérer le développement de ses projets dans l'ingénierie et l'électrification.



L'utilisation de 3DExperience doit permettre à ses équipes de collaborer plus facilement, de conduire leurs activités en temps réel, de partager leurs connaissances et d'améliorer la traçabilité des produits, explique Dassault.



QEV Technologies met au point des composants pour véhicules électriques, allant des pièces de voitures de course aux systèmes électriques destinés à la conversion ou à la fabrication de minibus.



L'entreprise, basée à Barcelone, avait déjà recours à Catia, le logiciel vedette de conception et d'ingénierie de Dassault Systèmes.



