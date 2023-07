Dassault systemes : BNPA accru de 7% au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en hausse de 7% à 0,28 euro au titre du deuxième trimestre 2023, en données publiées, et de 15% à taux de change constants, en haut de sa fourchette de prévisions.



L'éditeur de logiciels d'entreprises revendique une marge opérationnelle non-IFRS de 31%, en retrait d'un point mais supérieure aux objectifs, pour un chiffre d'affaires de 1,45 milliard d'euros, en hausse de 5% (+8% à taux de change constants, en ligne avec ses objectifs).



Fort de ces performances 'portées par une dynamique globale', Dassault Systèmes réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de 2023, à savoir un BNPA compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8 à 9%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.