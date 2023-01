Dassault systemes : Bernstein remonte son avis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bernstein a relevé mercredi son avis sur Dassault Systèmes, porté de 'sous-performance' à 'performance de marché' avec un objectif de cours remonté de 30 à 37 euros.



L'intermédiaire explique avoir modifié son opinion sur plusieurs valeurs européennes de l'industrie et des biens d'équipement, estimant qu'il était désormais temps de redevenir positif sur le secteur.



Après une année 2022 difficile (guerre en Ukraine, renchérissement de l'énergie, inflation, remontée des taux d'intérêt, menaces d'une récession...), Bernstein veut croire que le pire est en grande partie passé pour les groupes industriels du Vieux Continent.



Il rappelle aussi que le secteur se trouve habituellement à l'abri des phases de ralentissement économique, la demande des clients pour les procédés d'amélioration de leur efficacité ayant tendance à augmenter en période de crise.



L'analyste considère que tous ces éléments devraient favoriser une revalorisation du secteur et relève sa recommandation sur cinq valeurs, à savoir Assa Abloy, Dassault Systèmes, Legrand, Schneider et Siemens.



Au sein du secteur, l'intermédiaire affiche maintenant sept recommandations à l'achat, trois opinions 'neutres' et quatre conseils de vente.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.