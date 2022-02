Dassault systemes : Berenberg reprend le suivi à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a repris vendredi le suivi de Dassault Systèmes avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 50 euros.



Dans une note sectorielle, publiée à l'occasion d'un transfert de couverture de titres entre analystes, l'intermédiaire explique que le groupe français devrait tirer parti du recours croissant aux logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).



Berenberg se montre particulièrement optimiste concernant son offre de médecine personnalisée 'Medidata', qui permet de créer des 'jumeaux numériques' pour le secteur de la santé.



Dans son étude, l'analyste dit s'attendre à ce que la plateforme Medidata enregistre des taux de croissance de l'ordre de 15% au cours des années à venir.



D'après Berenberg, Dassault Systèmes dispose également d'un potentiel d'amélioration au niveau de sa marge, qui pourrait prendre jusqu'à 40 points de base par an au vu de sa base de coûts actuelle, un élément qui lui fait penser que les résultats du groupe pourrait continuer de surprendre favorablement sur le moyen terme.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.