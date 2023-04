Dassault systemes : Berenberg dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir dégradé sa recommandation sur Dassault Systèmes, ramenée de 'achat' à 'conserver avec un objectif de cours réduit de 41,5 à 38,5 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que les résultats de premier trimestre publiés par le groupe français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur n'ont pas atteint ses attentes.



Berenberg dit notamment s'inquiéter de ventes de licences moins bonnes que prévu, ce qui remet selon lui en question la résistance du modèle économique de la société, ainsi que le scénario d'un redressement de l'activité d'ici à la fin de l'année.



L'intermédiaire exclut par ailleurs tout potentiel d'amélioration en termes de rentabilité du fait de la faiblesse des ventes de licences, qui génèrent des marges bénéficiaires élevées, et du rythme soutenu des embauches.



Dans l'attente de nouveaux éléments susceptibles de soutenir le titre, le professionnel dégrade son conseil en l'absence de tout catalyseur favorable à l'horizon.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.