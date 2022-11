Dassault systemes : Barclays dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé lundi avoir dégradé son conseil sur le titre Dassault Systèmes, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours inchangé de 40 euros.



Dans une note consacrée aux acteurs européens des logiciels et des services technologiques, le bureau d'études estime que l'accélération de la transformation numérique reste le thème de prédilection du secteur à l'heure actuelle.



'Que ce soit au niveau de son profil de croissance, de la visibilité de ses prévisions, de sa résistance à l'économie ou de la trajectoire de ses marges, tout à l'heure actuelle dans le secteur des logiciels européens repose sur la capacité d'une entreprise à opérer sa transition vers le cloud et/ou vers un modèle d'abonnement', jugent les analystes de Barclays.



'Si SAP est en train de parvenir à transformer cette transition en atout, nous percevons un risque grandissant du côté de Dassault', indiquent-ils dans le note.



Dans cette optique, Barclays relève sa recommandation sur SAP de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', tout comme son opinion sur le titre TeamViewer.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.