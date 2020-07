Dassault systemes : Dassault Systèmes a bien résisté au deuxième trimestre mais subit le recul du secteur technologique

(BFM Bourse) - Fort d'un deuxième trimestre supérieur à ses prévisions, bien que pénalisé par la crise sanitaire, l'éditeur de logiciels ajuste légèrement à la hausse ses perspectives annuelles. Et malgré trois relèvement d'objectifs d'analystes vendredi matin, le titre Dassault Systèmes clôt la marche sur le CAC 40, plombé par la lourde chute du compartiment technologique à Wall Street jeudi.

En queue de peloton au sein de l'indice phare, le titre Dassault Systèmes lâche 4,2% à 147,4 euros, au lendemain d'une chute de 3,8%, et retombe ainsi à un plus bas depuis mi-juin dernier après avoir dévoilé ses résultats semestriels jeudi après Bourse. Ces trois replis successifs (-1,5% mercredi) -également à mettre sur le compte du vif repli des géants de la tech à Wall Street jeudi- ramènent l'action de l'éditeur de logiciels à l'équilibre depuis le 1er janvier (+0,5%).

Le spécialiste tricolore de la conception et le maquettisme numérique 3D a pourtant fait état d'une croissance de ses revenus de 11% (10% à changes constants) à 1,069 milliard d'euros au deuxième trimestre, notamment grâce à la contribution de Medidata, groupe américain spécialisé dans le suivi des essais cliniques dont l'acquisition a été finalisée en novembre dernier. Le bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS du groupe a atteint 0,80 euro sur les trois derniers mois, en recul de 3% à changes constants. Des résultats sensiblement en ligne avec les prévisions des analystes sondés par FactSet, qui misaient sur un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,07 milliard d'euros et un BNPA de 0,76 euro

"Medidata a enregistré une forte croissance ("à deux chiffres" précise le communiqué, NDLR) de son chiffre d’affaires au cours du trimestre et une amélioration de sa marge opérationnelle. Il est important de noter qu’avec une croissance record des nouvelles prises de commande et 95% de son objectif de chiffre d’affaires sécurisé, Medidata est bien positionnée pour atteindre ses objectifs de croissance de l’année" se réjouit le directeur financier et des opérations Pascal Daloz.

Le géant français du logiciel industriel a par ailleurs ajusté ses perspectives annuelles et table désormais en données non-IFRS (référentiel comptable applicable aux sociétés cotées, NDLR) sur un chiffre d'affaires compris entre 4,51 milliards et 4,56 milliards d'euros cette année, traduisant une croissance à taux de change constants de 12% à 13%, sur une marge opérationnelle de 29,3% à 29,4% et sur un BNPA de 3,70 à 3,75 euros, soit une variation comprise entre 1% et 3%. Auparavant, Dassault Systèmes prévoyait de dégager des revenus compris entre 4,50 et 4,55 milliards d'euros, assortis d'une marge opérationnelle d'environ 29,5% pour un BNPA de 3,65 euros à 3,72 euros.

Pour le seul troisième trimestre, l'éditeur de logiciels a précisé anticiper un chiffre d'affaires de 1,05 milliard à 1,08 milliards d'euros, en hausse de 18% à 21% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle de 26% à 26,5%.

Les ventes de licences pénalisées par la crise sanitaire

Dassault Systèmes a par ailleurs profité de son point semestriel pour annoncer l'acquisition de Proxem, start-up française d'intelligence artificielle spécialiste du traitement du langage qui compte notamment Airbus, Total ou Air Liquide parmi ses clients. Cette opération de croissance externe doit permettre à Dassault Systèmes d'"étendre son activité de traitement intelligent de l'information sur la plateforme 3DEXPERIENCE".

En marge de ces résultats, Dassault Systèmes a aussi indiqué que Medidata allait collaborer avec le laboratoire américain Moderna en lui fournissant des solutions pour les essais cliniques du mRNA-1273, son vaccin potentiel contre le Covid-19. Dassault Systèmes a enfin annoncé que Bouygues Construction, filiale du conglomérat Bouygues, avait choisi sa plateforme 3DExperience "pour mener sa transformation métier et accroître la productivité de ses projets de construction".

Les analystes relèvent leur cible

Invest Securities réaffirme pour sa part son opinion à l'achat avec un objectif de cours relevé de 172 à 178 euros, après des résultats trimestriels "rassurants" et "une amélioration du pipeline commercial qui laisse espérer un second semestre mieux orienté". L'analyste pointe notamment le "profil beaucoup plus diversifié" du groupe depuis le rachat de Medidata, "tant d'un point de vue géographique que de débouchés sectoriels ou d'offre produits", qu'il considère comme un "énorme atout dans le contexte actuel de fortes incertitudes".

"Dans un univers du PLM (gestion du cycle de vie des produits) où les valorisations commencent à sérieusement nous inquiéter, Dassault Systèmes est aujourd'hui notre seule opinion 'achat' parmi les grandes valeurs', conclut Invest.

