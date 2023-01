Danone : Vente de deux marques aux Etats-Unis étudiée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone annonce explorer ses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques d'Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis, dans le cadre de son programme de rotation d'actifs annoncé en mars 2022.



Les marques Horizon Organic et Wallaby (lait, crèmes à café, yaourts, fromage et beurre) représentent environ 3% des ventes globales de Danone, et ont eu un impact dilutif sur sa croissance organique des ventes et sur sa marge opérationnelle courante en 2022.



'Dans le contexte d'allocation rigoureuse de nos ressources défini par notre stratégie Renew, ces marques ne font pas partie des segments de croissance prioritaires de Danone', explique Antoine de Saint-Affrique, le directeur général du groupe agroalimentaire.



