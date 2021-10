Danone : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la croissance organique est un peu supérieure aux attentes, l'effet devises devient positif après plusieurs trimestres négatifs. Le bureau d'analyses confirme son conseil de Surperformance avec un objectif de cours de 71 E.



' Le CA du T3 ressort à 6158 ME en hausse de 5.8% avec une croissance organique de 3.8%, un effet devises de +1.5% et un effet périmètre de +0.3%. C'est 1.7% au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur un CA en progression de 4.1% avec une croissance organique de 3.6% ' indique l'analyste.



' Nous comme le consensus attendions une croissance en volumes. Cette baisse de volumes à l'échelle du groupe est due exclusivement à la division Spec Nutrition (-5.3% en volumes et +8% en mix/prix) alors que les divisions EDP (+0.6% en volumes et +4.1% en lfl) et Waters (+2.4% en volumes et +4.6% en lfl) sont non seulement en ligne voire légèrement meilleures en organique mais elles sont aussi en croissance en volumes avec du mix et du prix ' rajoute Oddo.



L'analyste souligne également que l'objectif de MOP (“globalement en ligne avec le niveau de 2020 ') est maintenu malgré une accélération généralisée de l'inflation. ' Nous continuons d'anticiper 13.7% et nous constatons que le consensus qui était à 13.9% en début d'année s'aligne progressivement sur notre estimation '.



