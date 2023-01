Danone : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de surperformance sur Danone, avec un objectif de cours inchangé de 64 euros.



Via un communiqué publié ce matin, Danone a annoncé 'ambitieux' de ses émissions de méthane à l'horizon 2030, en valeur absolue (soit une réduction de 1.2 millions de tonnes de dioxyde de carbone), rapporte le broker, ce qui correspond à une réduction de 30% des émissions de méthane en valeur absolue.



Selon l'analyste, les mesures annoncées sont 'relativement vagues' (Danone indique que cette ambition sera générée par l'accompagnement des éleveurs, la collaboration avec les parties prenantes et le dialogue avec les pouvoirs publics) mais que 'l'ambition est claire'.



'S'il est positif de voir Danone adresser cette question, nous estimons néanmoins que la relance de la demande pour des produits laitiers frais à valeur ajoutée passe avant tout par une relance de l'innovation et surtout par une structuration du portefeuille', conclut Oddo.





