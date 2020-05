Danone : Oddo confirme son conseil avant l'AG

(CercleFinance.com) - Danone a annoncé la tenue de l'AG le 26 juin à huis clos, la confirmation du paiement du dividende au titre de l'exercice 2019 (2,10 E en cash), la réduction de 30% de la rémunération fixe d'E. Faber sur le 2ème semestre 2020 et la proposition d'adopter lors de l'AG le cadre juridique d'Entreprise à Mission.



Oddo confirme son conseil Alléger sur la valeur avec un objectif de cours de 60 E.



' Le maintien du paiement du dividende (+8.2% par rapport à 2019) est un signal très rassurant vis-à-vis des actionnaires ' indique Oddo.



Le bureau d'analyse estime que la proposition d'adopter le cadre juridique d'Entreprise à Mission est sans doute l'annonce la plus importante à long terme.



' L'adoption du cadre juridique d'Entreprise à Mission montre que Danone tient à rester à la pointe en matière d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Mais cyniquement, nous sommes tentés de dire que c'est de plus en plus difficile de se différencier dans un monde où de plus en plus de groupes cotés poursuivent une démarche ISR ' rajoute Oddo.



