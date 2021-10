Danone : Hausse de 5,8% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 de 6,2 milliards d'euros, en hausse de 5,8% en données publiées et en croissance de 3,8% en données comparables, avec un effet valeur de +4,6% et un effet volume de -0,8%.



Le groupe agroalimentaire fait part d'une contribution de toutes les catégories à sa croissance avec le maintien de la forte dynamique d'EDP (produits laitiers et d'origine végétale) et la poursuite du redressement des catégories nutrition spécialisée et eaux.



Estimant qu'en dépit des incertitudes, la réouverture progressive des économies devrait continuer, Danone prévoit un retour à la croissance rentable au second semestre, et sa marge opérationnelle courante 2021 est attendue globalement en ligne avec celle de 2020.



