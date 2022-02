Danone : Baisse de 1% du BNPA courant annuel

(CercleFinance.com) - Danone publie au titre de 2021 un BNPA courant en baisse de 1,1% à 3,31 euros, avec une marge opérationnelle courante en retrait de 30 points de base à 13,7%, sur fond d'un environnement de coûts et d'approvisionnement de plus en plus volatil.



Le chiffre d'affaires net du groupe agroalimentaire a augmenté de 2,8% à près de 24,3 milliards d'euros, avec une progression de 3,4% en données comparables, portée par un effet valeur de +4% en partie contrebalancé par un effet volume de -0,6%.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 26 avril, un dividende de 1,94 euro par action, versé en numéraire, au titre de 2021, en ligne avec celui de l'année précédente. En cas d'approbation il sera payable 12 mai.



