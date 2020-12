Daimler : Va livrer cinq bus eCitaro à BSAG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec la commande de cinq nouveaux bus Mercedes-Benz eCitaro, le fournisseur de transports en commun de Brême, Bremer Straßenbahn AG (BSAG), franchit une étape majeure vers l'électrification de son offre de transports publics locaux, annonce Daimler.



Ces bus disposent de sept packs de batteries à semi-conducteurs innovantes offrant une capacité totale de 441 kWh et assurant ainsi une 'large autonomie', assure le constructeur qui va également livrer cinq systèmes de charge de 150 kW chacun et trois chargeurs d'atelier mobiles de 40 kW.



D'ici 2025, BSAG vise à couvrir 50% de ses opérations en utilisant des moyens de transport public locaux sans émissions, rapporte Daimler.



La livraison de ces bus eCitaro locaux sans émissions aura lieu début 2022.





