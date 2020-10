Daimler : Un accord 'intelligent', Jefferies reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a salué ' l'intelligence ' d'un accord prononcé entre Mercedes-Benz et Aston Martin, qui prévoit d'échanger de la propriété intellectuelle sur des technologies de pointe, contre des parts de capital.



Plus concrètement, l'accord va permettre à Aston Martin d'accéder aux technologies avancées de Mercedes-Benz - les groupes hybrides et électriques de nouvelle génération, entre autres. En échange, le constructeur britannique va émettre des actions destinées au constructeur allemand au cours des trois prochaines années, dans la limite de 286 millions de GBP.



Les actions seront émises par tranches, en lien avec la sortie de divers ' packages ' technologiques, et la part du capital d'Aston Martin détenu par Mercedes, actuellement de 2,6%, pourrait alors grimper jusqu'à 20%.



Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur le titre Daimler, avec un objectif de cours de 60 euros.





