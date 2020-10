Daimler : Le titre gagne 2% après un 'bon' troisième trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions Daimler débutent la séance en hausse de près de 2% vendredi matin, alors que le constructeur automobile allemand a annoncé une hausse de 19% de son bénéfice net au troisième trimestre.



Le bénéfice net a bondi à plus de 2,1 milliards d'euros, contre 1,8 milliard d'euros au troisième trimestre 2019, a déclaré le groupe, tandis que l'EBIT ajusté a augmenté à 3,5 milliards d'euros, contre 3,1 milliards d'euros il y a un an.



Cette 'bonne performance' a été alimentée par l'amélioration des marchés, combinée à une discipline des coûts et à des mesures de préservation des liquidités, a déclaré Daimler dans un communiqué ce matin.



Les ventes totales du groupe ont diminué de 8% à 772 700 voitures et véhicules utilitaires au cours du trimestre, les ventes de Mercedes-Benz n'ayant baissé que de 4% à 673 400 unités, a déclaré le groupe.



Le chiffre d'affaires du dernier trimestre a baissé de 7 %, à 40,3 milliards, a ajouté le géant de l'automobile.



Daimler a déclaré qu'il s'attendait à un EBIT pour l'année fiscale 2020 au même niveau que l'année précédente.



