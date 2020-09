Daimler : L'activité camions change de direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après 36 ans passés dans diverses fonctions de direction au sein du groupe Daimler, Stefan Buchner, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG et directeur de Mercedes-Benz Trucks prendra sa retraite le 30 septembre 2020.



Stefan Buchner a étudié l'ingénierie industrielle à l'Université des Sciences Appliquées d'Esslingen. Depuis 1986, il a occupé différents postes dans les domaines des achats et de la stratégie. Après une expérience internationale chez Mitsubishi Motors Corporation au Japon, il devient responsable des achats Daimler Trucks et Daimler Buses. Depuis 2010, il était également responsable de Global Powertrain (production mondiale de composants majeurs) et de la planification de la production.



Stefan Buchner sera remplacé par Karin Rådström, qui prendra ses fonctions l'année prochaine. Rådström vient de Scania, où elle était responsable des ventes et du marketing en tant que membre du conseil d'administration. D'ici là, John O'Leary, Chief Transformation Officer Trucks Europe, prendra temporairement la direction de l'activité camions Mercedes-Benz.



