Daimler : En baisse, un analyste reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre Daimler recule ce mercredi de -1%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, après 'une publication sans saveur mais une bonne prestation du management'.



Ainsi, le broker retient 'un volontarisme indéniable', que contrebalance un 'manque de visibilité [qui] l'est tout autant', dans un 'environnement difficile'. 'Les craintes sur le dividende étaient justifiées. [On retiendra] des perspectives 2020 confirmées au sein des divisions... mais le flou persiste sur le FCF et le dividende sur 2020 et au-delà', relève Oddo BHF.



L'analyste confirme son objectif de cours de 46 euros, pour un potentiel de hausse de +8%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Daimler en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok