Daimler : Dans le vert après une analyse positive

(CercleFinance.com) - L'action Daimler gagne près de 3% à Francfort alors que plus tôt dans la journée, Stifel maintenait sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 63 euros.



S'appuyant sur un article publié hier par Handelsblatt, Stifel s'interrogeait quant à la possibilité d'une introduction en bourse de la division Trucks & Buses de Daimler d'ici la fin 2021 ou 2022.



'Nous pensons que le marché favoriserait un tel mouvement', estime Stifel qui valorise Daimler Trucks à 20 milliards d'euros.



'Nous pensons qu'une introduction en bourse démontrerait que la nouvelle équipe de direction se concentre sur la création de valeur pour les actionnaires - même si cela signifie que Daimler devient une entreprise beaucoup plus petite', poursuit l'analyste.



Si l'introduction en bourse de Traton n'avait pas déclenché de réévaluation de Volkswagen, Stifel rappelle que Daimler Truck & Bus représente une part beaucoup plus importante de l'activité globale, soit 26% des revenus de Daimler.



