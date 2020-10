Daimler : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Daimler prend plus de 2% à Francfort, aidé par des propos de Bank of America qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 euros.



A l'approche des résultats de troisième trimestre, prévus le 23 octobre, le broker affirme anticiper un profit opérationnel ajusté du groupe de l'ordre de 2,6 milliards d'euros, une estimation supérieure d'environ 60% au consensus.



Concernant la journée stratégique de Mercedes-Benz Cars du 6 octobre, Bank of America s'attend à ce que 'Mercedes explique comment il peut compenser une croissance des revenus plus faible par des économies de coûts plus élevées'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel