Daimler : Bank of America relève sa cible

(CercleFinance.com) - Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Daimler, avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 euros, anticipant désormais des profit opérationnels ajustés supérieurs aux consensus d'environ 25% pour 2020 et d'environ 15% pour 2021-2022.



A l'approche des résultats du constructeur automobile pour le troisième trimestre, prévus le 23 octobre, le broker affirme anticiper un profit opérationnel ajusté du groupe de l'ordre de 2,6 milliards d'euros, une estimation supérieure d'environ 60% au consensus.



Concernant la journée stratégique de Mercedes-Benz Cars du 6 octobre, Bank of America s'attend à ce que 'Mercedes explique comment il peut compenser une croissance des revenus plus faible par des économies de coûts plus élevées'.



