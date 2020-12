Daimler : Annonce un partenariat stratégique avec Infosys

(CercleFinance.com) - Daimler AG et Infosys ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique à long terme qui va permettre à Daimler AG de transformer son modèle d'exploitation informatique et son paysage d'infrastructure.



Cette évolution va peremttre à Daimler de 'se concentrer davantage sur l'ingénierie logicielle et de mettre en place une infrastructure informatique numérique à la demande entièrement évolutive.'



'Avec Infosys, nous avons trouvé un partenaire pour évoluer, innover et accélérer. De plus, il s'agit d'un partenariat stratégique pour les capacités informatiques de Daimler et l'expertise automobile d'Infosys. (...) Avec ce partenariat, Daimler renforce également sa stratégie globale d'investissement technologique et de partenariat', analyse Jan Brecht, Chief Information Officer (CIO) de Daimler et Mercedes-Benz.



