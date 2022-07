Covivio : Invest Securities relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Covivio de 'neutre' à 'achat', au vu du potentiel de revalorisation du titre laissé par son objectif de cours abaissé de 76 à 71 euros en raison de coût de financement plus élevés à long terme.



Le bureau d'études souligne des données opérationnelles 2022 'de bonne qualité, marquées par la réduction de la vacance des bureaux, la croissance toujours soutenue et prévisible des loyers des logements allemands et la reprise explosive des revenus hôteliers'.



'Les frais financiers devraient rester sous contrôle à court terme, mais nous notons que la foncière pourrait limiter ses investissements à venir vu la plus faible visibilité sur les valeurs d'actifs', juge-t-il, ajoutant que 'les fortes indexations soutiendront les RNR à court terme'.



