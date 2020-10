Covivio : Contrat signé pour le site Wellio Gobelins

(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir signé un contrat de prestations de services de 58 mois portant sur la totalité de son nouveau site d'espaces flexibles et de services, Wellio Gobelins, avec une structure publique.



Les 4.500 m² de cet immeuble parisien en cours de restructuration sont ainsi intégralement commercialisés. Il s'agit de la septième implantation de Wellio, offre de bureaux flexibles avec services développée par la foncière.



Situé au 40 boulevard du Port-Royal, à deux pas de la manufacture des Gobelins et du jardin du Luxembourg, cet immeuble acquis en 2006 et anciennement occupé par Orange, ouvrira ses portes en mars 2021.



