Caterpillar inc : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Caterpillar s'adjuge plus de 4% en début de séance à Wall Street, soutenu par Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 215 à 260 dollars sur le titre du fournisseur d'équipements de chantier.



Le broker voit dans le titre 'une couverture solide contre l'inflation des matières premières et en général' et souligne que 'après des années de sous-investissement, les ajouts de capacité et la diversification de l'offre seront nécessaires dans les secteurs minier et pétro-gazier'.



