Caterpillar inc : Hausse de 8% du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mercredi qu'il allait augmenter son dividende trimestriel de 8% pour le porter à 1,30 dollar par titre.



Dans un communiqué, le géant américain des engins de chantier précise que ce coupon sera versé à ses actionnaires le 18 août prochain pour une date d'enregistrement fixé au 20 juillet.



Jim Umpleby, le PDG du groupe désormais installé à Irving (Texas), explique la hausse du dividende par le flux de trésorerie très confortable généré par ses activités dans les machines, l'énergie et les transports (ME&T).



Dans son communiqué, Caterpillar rappelle qu'il propose un dividende trimestriel à ses actionnaires depuis 1933 et que son dividende annuel n'a cessé d'augmenter au cours des 29 dernières années.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre était globalement stable, alors que l'indice Dow Jones reculait d'environ 0,4%.



