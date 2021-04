Caterpillar inc : Hausse de 74% du BPA ajusté trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Caterpillar fait part d'une hausse de 74% de son BPA ajusté au titre du premier trimestre 2021, à 2,87 dollars, battant assez largement le consensus, pour une marge opérationnelle améliorée de 2,1 points à 15,3%.



Le géant des équipements de chantier a vu ses revenus augmenter de 12% à 11,9 milliards de dollars, grâce à des volumes de ventes plus élevés du fait d'une demande des clients finaux plus importante et d'effets de changements dans les stocks des distributeurs.



'Nous sommes encouragés par les conditions en amélioration sur nos marchés finaux et nous gérons de façon proactive les risques de notre chaine d'approvisionnement', commente le PDG de Caterpillar, Jim Umpleby.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.