Casino guichard : L'action Casino est suspendue après que le trio Niel-Pigasse-Zouari a abandonné la course

(BFM Bourse) - Le titre du groupe de distribution est suspendu ce lundi dans l'attente d'un communiqué de presse. Ce alors que seule l'offre d'apport en capital de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinksy est encore en lice, le trio Niel-Pigasse-Zouari ayant jeté l'éponge. Casino et ses créanciers examinent cette offre ce lundi.

Une nouvelle fois, l'action Casino ne cote pas. Le titre du groupe de distribution stéphanois, en pleine restructuration, est suspendu à la Bourse de Paris, dans l'attente d'un communiqué de presse de la société, indique l'opérateur boursier Euronext Paris.

L'annonce intervient alors que la direction et les créanciers de Casino examineront ce lundi les offres d'apport en capital dans le cadre du sauvetage financier de la société. Ou plus exactement l'offre d'apport, puisque seule celle de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky est désormais en lice, "3F", entreprise du trio Niel-Pigasse-Zouari, ayant jeté l'éponge ce week-end. Le ralliement à Kretinsky de certains fonds créanciers du groupe, dont notamment Attestor et David Kempner, a constitué le point de bascule. Attestor est devenu créancier de Casino en rachetant de la dette aux banques sur le marché secondaire

Aux Echos, Daniel Krestinsky a expliqué avoir légèrement modifié son offre pour tenir compte "des commentaires" des créanciers du groupe. L'apport en capital en fonds propres purs a ainsi été révisé à la baisse à 1,2 milliard d'euros contre 1,35 milliards d'euros, a-t-il expliqué.

L'action de Rallye, maison-mère de Casino chute de plus de 17% dans les premiers échanges ce lundi.

