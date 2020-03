Casino guichard : Vers une cession d'actifs Leader Price à Aldi France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce la signature avec Aldi France d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de trois entrepôts et de 567 magasins du périmètre Leader Price en France métropolitaine, pour une valeur d'entreprise de 735 millions d'euros.



Avec cet accord, les magasins Leader Price bénéficieront de la dynamique commerciale d'Aldi France. Casino restera propriétaire de la marque Leader Price pour continuer à l'exploiter selon certaines conditions convenues avec Aldi, en France et à l'International.



Le distributeur alimentaire ajoute que la réalisation de cette cession interviendra après consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.



