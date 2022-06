Casino guichard : Va simplifier son organisation juridique

(CercleFinance.com) - Le groupe envisage de simplifier et accroître la lisibilité de son organisation juridique en France. Il souhaite placer l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire (principalement Franprix, Monoprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC) sous une société holding commune détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.



Les segments de reporting et la structure de management du Groupe demeureraient inchangés.



La réalisation de l'opération aurait lieu d'ici la fin de l'année 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel