Casino guichard : Va s'équiper en bornes de recharge électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir signé de nouveaux accords pour équiper l'intégralité de son parc de magasins éligibles en bornes de recharge électriques d'ici 2024.



D'ici à l'année prochaine, le groupe Casino aura équipé les parkings de près de 450 sites (supermarchés et hypermarchés Casino, Monoprix) en bornes de recharge électriques, ce qui représente la mise à disposition de plus de 6 200 points de charge et couvre 100% de son parc éligible.



Une douzaine de sites seront inaugurés dès 2023 notamment à Torcy (77), St Brieuc (35), Bormes les Mimosas (83) ou Oyonnax (01).



D'ici fin 2024, l'ensemble de ses magasins Monoprix, supermarchés et hypermarchés Casino sera équipé, soit près de 450 sites, indique l'enseigne.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.