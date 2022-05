Casino guichard : Un nouveau président à la tête de Monoprix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce la nomination de Guillaume Seneclauze en tant que président de Monoprix et président de Naturalia. Il succédera à Jean-Paul Mochet qui quitte le groupe.



Guillaume Seneclauze était jusqu'alors directeur omnicanal du groupe Casino.



Il a intégré le Groupe en 2015 pour prendre la direction générale de Big C Vietnam avant de devenir directeur exécutif des Supermarchés Carulla du groupe Exito en Colombie en 2016, puis vice-président des ventes et des opérations d'Exito en 2019 et vice-président Omnicanal en juillet 2020.



Guillaume Seneclauze a été nommé au comité exécutif du Groupe Casino en janvier 2022.



