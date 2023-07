Casino guichard : Un concert d'actionnaire franchit 20% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Attestor Limited a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 juillet 2023, de concert avec les sociétés F. Marc de la Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement SA , Gesparfo, VESA Equity Investment et EP Global Commerce les seuils de 5%, 10%, 15% du capital et des droits de vote et 20% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon et détenir de concert 22,11% du capital et 15,34% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert de la société Attestor Limited avec les sociétés F. Marc de la Lacharrière, Fimalac Développement, Gesparfo, VESA Equity Investment et EPGC vis-à-vis de Casino Guichard-Perrachon suite à la décision d'Attestor Limited de se joindre, le 15 juillet 2023, à la nouvelle proposition commune de renforcement des fonds propres et de restructuration du bilan de Casino Guichard-Perrachon d'EPGC et Fimalac.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.