Casino guichard : Travaux d'une centrale solaire à Madagascar

(CercleFinance.com) - Casino annonce aujourd'hui que sa filiale GreenYellow, fournisseur et producteur d'électricité, a lancé les travaux d'extension de la centrale d'Ambatolampy, plus grande centrale solaire de Madagascar et de l'Océan Indien



GreenYellow Madagascar a ainsi conclu un accord avec Jirama, entreprise de services publics (eau, électricité) de Madagascar, visant à porter la capacité de la centrale de 20 à 40MWc ainsi que 5MWh de batterie.



GreenYellow Madagascar indique que les travaux ont démarré début juin et que la mise en service est prévue d'ici la fin de l'année.



Selon Jirama, cette opération permettra une réduction significative des coûts de production dans le cadre du plan de redressement et appuiera la priorisation donnée aux énergies renouvelables.



